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Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika

Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

26.12.2021 22:49
Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

Amanosların Osmaniye sınırları içinde kalan Düldül Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Amanosların Osmaniye sınırları içinde kalan Düldül Dağı'nda yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Bahçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile Düziçi Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar, Amanosların en yüksek zirvesi olan Düldül Dağı'nda kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.

Doğa koruma ekipleri ve dağcılar, pazar artığı sebze ve ekmekten oluşan 770 kilogram yemi, yaban hayvanlarının sıklıkla uğradığı bölgelere bıraktı.

Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı - Son Dakika
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