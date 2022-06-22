GAZİANTEP - Amanos Dağları'nda kiraz hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Amanos Dağları'nda kiraz hasadı başladı

22.06.2022 13:18

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları'nda yetiştirilen kirazın hasadına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları'nda yetiştirilen kirazın hasadına başlandı.

Amanoslar'ın zirvesindeki Huzurlu Yaylası ile eteklerinde yer alan Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, İdilli, Köklü, Koççağız ve Kabaklar mahallelerinde 330 dekar alanda yetiştirilen kirazlar hasat ediliyor.

Koçcağız Mahallesi Muhtarı Bekir Samlı, gazetecilere, mahallede yaklaşık 25 evin geçimini kirazdan sağladığını söyledi.

Rekoltenin üreticiyi sevindirdiğini anlatan Samlı, Amanos Dağları eteğinde yetişen kirazın kalitesi ve aromasıyla ciddi rağbet gördüğünü, yetiştirilen ürünlerin yurt içi ve yurt dışına gönderildiğini kaydetti.

Bölgede 22 yıldır kiraz üreticiliği yapan Muzaffer Köklü de havası, suyu ve doğal güzelliğiyle göz dolduran Koçcağız'da kiraz hasadının sürdüğünü, verimin yüksek olduğunu aktardı.

Köklü, bahçesinde 500 ağacın olduğunu, ağaç başına 100 kilograma yakın ürün topladığını ifade etti.

Hatay'dan kiraz almaya gelen tüccar Adnan Özköse ise bölgede yetişen ürünün aromasından dolayı çok talep gördüğünü dile getirdi.

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - Hububat hasadı başladı GAZİANTEP - Hububat hasadı başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Amanos Dağları'nda kiraz hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:47:19. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Amanos Dağları'nda kiraz hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement