Son Dakika Haberleri: Amanos Dağları'nda orman yangını
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Amanos Dağları'nda orman yangını

1 saat önce

Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.

Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü, yangın kontrol altına alındı.
Karaçay Şelalesi'nin üst kısımında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına karadan müdahale edilemeyince bölgeye yangın söndürme helikopterleri çağrıldı.
Yangın, 5 yangın söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 15 arazöz ve 100 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Amanos Dağları'nda orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:35 Kaynak: AA
Amanos Dağları, Osmaniye, Karaçay, Güncel
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