Son Dakika Haberleri: Amanos Dağları'nda orman yangını
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Amanos Dağları'nda orman yangını

1 saat önce

OSMANİYE'de, Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Amanos Dağları'nda orman yangını, System.String[]
OSMANİYE'de, Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Akşam saatlerinde, Amanos dağları eteklerinde bulunan Karaçay Vadisi Karaçay Şelalesi mevkii Fellahın Çınarı olarak bilinen bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına  kayalık bölge olması nedeniyle ekipler karadan müdahalede güçlük çekerken, havadan 5 söndürme helikopteri destek veriyor.
Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, yangın nedeniyle şu anda yaklaşık 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü, havadan söndürme çalışmalarına karadan 15 arasöz, iş makinesi ve 100 orman işçisi ile müdahale edildiğini belirtti. Doğar, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.
 


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:19 Kaynak: DHA
Amanos Dağları, Osmaniye, Karaçay, Güncel
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