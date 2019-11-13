Son Dakika Haberleri: Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları
Son Dakika Genel Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları - Son Dakika

Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları

7 saat önce

Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları Yeşilin her tonunun sarı, kırmızı ve turuncu ile buluştuğu kayın ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyorHATAY - Kahramanmaraşın Ahir dağının güneyinden başlayıp Osmaniye boyunca uzanıp Hatay'da Asi Nehrinin Akdeniz'e döküldüğü Samandağı deltasında...

Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları

Yeşilin her tonunun sarı, kırmızı ve turuncu ile buluştuğu kayın ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyor

HATAY - Kahramanmaraşın Ahir dağının güneyinden başlayıp Osmaniye boyunca uzanıp Hatay'da Asi Nehrinin Akdeniz'e döküldüğü Samandağı deltasında son bulan Amanos Dağları'nın sonbahar manzaraları görenleri hayran bırakıyor.

Güneşli güzel günlerin hüküm sürdüğü bugünlerde Amanos Dağları'nın sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüleri doğa severleri kendine çekiyor. Amanos Dağlarının turuncu renklerinin yoğun olduğu Osmaniye Düziçi bölgesi Dumanlı Yaylası hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Sonbahar fotoğrafçılığı için en uygun bölgelerden olan Dumanlı Yaylası kayın ormanları ile ziyaretçilerini karşılıyor. Yeşilin her tonunun sarı, kırmızı ve turuncu ile buluştuğu kayın ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Dumanlı Yaylasının dokusunda köknar, sedir ve ardıçların yanı sıra özellikle sonbaharda büyüleyici renkler sergileyen meşe ağaçları da yer alıyor. Fotoğraf, dağcılık ve doğa sporlarının gerçekleştirilmesine imkan sağlayan doğal bir yapıya sahip bölge, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgede bulunan Sabunlu Şelalesi de ziyaretçi akınına uğrayan önemli noktalardan biri.

Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları

Amanos Dağları, Osmaniye, Akdeniz, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken Atatürk'ü anma etkinliğine inceleme başlattı
İmamoğlu'nu hedef aldıktan sonra İBB'den çıkarılan Murat Kazanasmaz, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör oldu Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:34:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]