Amanos Dağları'nda teröristlere ait 9 depo ve 3 adet sığınak tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amanos Dağları'nda teröristlere ait 9 depo ve 3 adet sığınak tespit edildi - Son Dakika

Amanos Dağları'nda teröristlere ait 9 depo ve 3 adet sığınak tespit edildi

6 saat önce

Hatay Amanos Dağları'nda teröristlere ait biri 6 "odalı" 3 sığınak ve 9 depoda örgütsel ve yaşamsal malzemeler bulundu.

Amanos Dağları'nda teröristlere ait 9 depo ve 3 adet sığınak tespit edildi, System.String[]

Hatay Amanos Dağları'nda teröristlere ait biri 6 "odalı" 3 sığınak ve 9 depoda örgütsel ve yaşamsal malzemeler bulundu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69"operasyonu doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Amanos Dağları kırsalında PKK terör örgütüne yönelik "temas arama" faaliyeti başlattı.

Jandarma ekiplerince tespit edilen biri kat kat 6 "odalı" olan 3 sığınak ve 9 depoda, büyük telsiz, akü, akümülatör, EYP anahtarı, 50 metre EYP kablosu, 50 metre fünye takılı EYP kablosu, 60 metre sarı renkli saniyeli fitil, DVD oynatıcı, tablet, iki kaset, 70 büyük boy pil, 0,5 litre asit, 2 radyo, 80 metre elektrik kablosu, tüplü soba, mutfak ve piknik tüpü ile çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamındaki çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Amanos Dağları, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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