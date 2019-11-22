Son Dakika Haberleri: Amanos Dağları'ndaki İdilli Vadisi'nde sonbahar güzellikleri
Son Dakika Güncel Amanos Dağları'ndaki İdilli Vadisi'nde sonbahar güzellikleri - Son Dakika

Amanos Dağları'ndaki İdilli Vadisi'nde sonbahar güzellikleri

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan İdilli Vadisi, sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor.

Amanos Dağları'ndaki İdilli Vadisi'nde sonbahar güzellikleri, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan İdilli Vadisi, sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları eteklerindeki İdilli Mahallesi'ni içine alan vadideki bitki örtüsü sonbahar ile farklı renklere büründü.

Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor. Doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler geldikleri vadide yürüyüş yaparak sonbaharın keyfini çıkarıyor.

Yaz aylarında piknikçilerin gözdesi olan vadi, sonbaharda da göz kamaştırıcı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

Bölgeye gelenler, akan suyun şırıltısı, sararan ağaç yaprakları ve yere dökülmüş yaprakların hışırtılı sesleri arasında yürüyüş yapıyor.

Amanos Dağları, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:12:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amanos Dağları'ndaki İdilli Vadisi'nde sonbahar güzellikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]