Amanos Dağları'ndan topladığı odun parçalarından 64 yıldır kaşık yapıyor - Son Dakika

Amanos Dağları'ndan topladığı odun parçalarından 64 yıldır kaşık yapıyor

18.12.2020 11:19
Amanos Dağları'ndan topladığı odun parçalarından 64 yıldır kaşık yapıyor, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Eden, ilerleyen yaşına rağmen Amanos Dağları'ndan topladığı odun parçalarını tahta kaşığa dönüştürerek akrabalarına, dostlarına ve çeyizlerine konulmak üzere gelinlik kızlara hediye ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Eden, ilerleyen yaşına rağmen Amanos Dağları'ndan topladığı odun parçalarını tahta kaşığa dönüştürerek akrabalarına, dostlarına ve çeyizlerine konulmak üzere gelinlik kızlara hediye ediyor.

Amanos Dağları eteklerindeki Bektaşlı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Eden, 16 yaşındayken kaşık ustası dayısından odun parçalarından kaşık yapmayı öğrendi.

İlerlemiş yaşına rağmen bu becerisini sürdüren Eden, dağdan topladığı çam, gürgen, ardıç ve çınar ağaçlarının dallarını sırtında taşıyarak evinin bahçesine getiriyor.

Dağdan topladığı odunları işleyip çeşitli ebatlarda kaşığa dönüştüren Eden, sanat eseri hüviyetindeki el emeği göz nuru ürünleri çevresindekilere hediye ediyor.

Bölgede "Ahmet emmi" olarak tanınan Eden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yaşındayken birlikte hayvan otlatmaya gittiği dayısından tahta kaşık yapmayı öğrendiğini anlattı.

O yıllarda her evin en önemli araç gereci olan tahta kaşıkların bugün unutulduğunu belirten Eden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dayım o zamanlar odun parçalarından bu kaşıkları yapardı, ben de yanına oturur, eline bakarak öğrenmeye çalışırdım. Davar güttüğümüz yerde dayımla birlikte kaşık yapardık. O zamanlar böyle çok çeşit kaşık yoktu, herkes tahta kaşık kullanırdı. Dayım bu kaşıkları yapardı, hanımı da mahallelere götürürdü, onun karşılığında da tavuk verirlerdi. O zamanlar para çok azdı. Ben de şimdi yapıp eşe dosta hediye ederim. Köyün içine gitmem, dışarı da pek çıkmam, vaktimin çoğunu bunlarla geçiririm. Başka illerde de dostlarım, akrabalarım var onlara da yaptığım kaşıklardan gönderirim. Bazı gelin gidecek kızlara hediye veriyorum."

Amanos Dağları'ndan çam, çınar, ardıç ve gürgen gibi ağaçların parçalarını kullanarak kaşığa şekil verdiğini anlatan Eden, bunun yapımının çok ince ve meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Neredeyse her gün Amanos Dağları'nda 6 kilometre yol yürüyüp sırtında taşıyarak odunları getirdiğini anlatan Eden, "Odunları sırtımda getiriyorum, dağda hem keçilerime dal topluyorum hem de kaşık için odun. Örmeyle günlük sırtıma yükleyip getiriyorum." diye konuştu.

Günlük 7-8 kaşık yaptığını aktaran Eden, balta ve keser kullanarak şekillendirdiği ürünlerini son olarak zımparalayarak kullanıma hazır hale getirdiğini anlattı.

Eden, torunlarına da tahta kaşık yapımını öğrettiğini sözlerine ekledi.

Amanos Dağları, Gelinlik, Kırıkhan, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Amanos Dağları'ndan topladığı odun parçalarından 64 yıldır kaşık yapıyor - Son Dakika


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