Amanos Dağları sonbahar renkleriyle büyülüyor - Son Dakika

Amanos Dağları, sonbaharın renk cümbüşüyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Sonbaharın gelmesiyle farklı tonlara bürünen Amanos Dağları, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Yüksek kesimlerde bulunan ormanlar, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarını bir arada bulundururken, ziyaretçiler için görsel bir şölen sunuyor.

Amanoslar, sonbaharda özellikle amatör fotoğrafçıların ve doğaseverlerin uğrak mekanı haline geliyor.