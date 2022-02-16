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Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

16.02.2022 13:15
Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 3 depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hatay'ın Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 3 depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eren-2 Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, kırsalda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 depo tespit etti. Depolarda, sırt çantası, 11 mutfak tüpü, serum ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemelere el konuldu, depolar imha edildi.

Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Amanos Dağları, Terör, Hatay, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amanos Dağlarında PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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