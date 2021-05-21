EREN-8 AMANOSLAR OPERASYONU'NDA YERALTI DEPOLARINDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

HATAY İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği Eren-8 Amanoslar Operasyonu kapsamında Payas ilçesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı 2 ayrı yeraltı deposunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Payas ilçesinde gerçekleştirilen Eren-8 Amanoslar Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın kullandığı değerlendirilen 2 ayrı yer altı deposu tespit edildi. Depoda boru tipi el yapımı patlayıcı, 6 AK-47 kaleşnikov piyade tüfeği, 4 M-16 Piyade tüfeği, 9 milimetre tabanca, 5,56 milimetre 188 tane M-16 piyade tüfeği fişeği, 9 milimetre 145 tane fişek, RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 uzaktan kumandalı EYP anahtarı, 16 pil, 12 AK-47 kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "Yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlarla tükenen bölücü terör örgütünün mağara, barınak ve sığınaklar ile burada ele geçirilen örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmatta tek tek imha ediliyor" denildi.