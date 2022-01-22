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Amanos Dağlarını 'tohum bombası' atarak yeşertiyor - Son Dakika

Amanos Dağlarını 'tohum bombası' atarak yeşertiyor

22.01.2022 13:34

Amanos Dağlarını 'tohum bombası' atarak yeşertiyor Hatay'da bir doğasever, Amanos Dağları'nda ağaçsız kalan dağ eteklerine yamaç paraşütü ile tohum bombası atarak yeşillenmesini sağlıyor.

Amanos Dağlarını 'tohum bombası' atarak yeşertiyor

HATAY - Hatay'da bir doğasever, Amanos Dağları'nda ağaçsız kalan dağ eteklerine yamaç paraşütü ile tohum bombası atarak yeşillenmesini sağlıyor.

Hatay'da yangın ve benzeri etkenlerden dolayı Amanos Dağları eteklerinden ağaçsız kalan bölgelere yamaç paraşütü ile tohum bombaları atan Ata Koşar, bu sayede insanın elinin değmeyeceği noktalara daha kolay ulaştıklarını söyledi. Birçok bitki ve hayvan ırkının yok olma ile karşı karşıya kaldığını ve doğa ve hayvansever olarak doğayı korumayı amaçladıklarını söyledi.

Bölge ikliminde yetişebilecek tohumları yamaç paraşütü ile attıklarını belirten Ata Koşar "spor ve sağlıklı yaşam merkezi işletiyorum. Doğa ve hayvansever bir insanım. Yamaç paraşütü ile Amanos Dağları'nın çeşitli noktalarından kalkış yaparak Akdeniz bölgesine adapte olmuş, bölge ikliminde hayat bulacak tohumları kelleşen Amanos eteklerine atıyoruz. Bunun amacı gelişecek meyve ağaçlarından hayvanlarından faydalanmasını sağlamak. Bu şekilde de dolaylı yoldan hayvan popülasyonunu da arttırmak istiyoruz" dedi.

Doğayı korumayı her zaman hedeflediğini belirten Koşar, "Geçmişten günümüze baktığımızda yüzlerce hayvan ve bitki ırkının yok olduğunu görüyoruz. Biz miras olarak aldığımız doğayı gelecek nesillere teslim etmeliyiz. Ama giderek bozulan bir süreç içerisinde ben doğasever olarak doğayı korumayı hedef aldım" dedi.

Koşar, insan elinin değmeyeceği bölgelere yamaç paraşütü ile rahat bir şekilde tohum attıklarını belirterek "Amanosların eteklerinde adapte olmuş yetişebilen meyve ağaçları var. Üzüm, nar, yabani elma, armut ve dut gibi ağaçlarının tohumlarını attık. Bizim yamaç paraşütü ile tohum bombası atmamızın nedeni insan elinin değmeyeceği noktalara biz üstten tohum atma rahatlığımız var. Her seferinde Amanosların farklı noktalarından kalkış yapıp, Amanosların kel yamaçlarına tohum bombalarını atıyoruz ve bu tohum bombaları umarım yeşerecek, meyvelenecek ve bir sürü hayvan faydalanacaktır" dedi.

Amanos Dağlarını 'tohum bombası' atarak yeşertiyor
Amanos Dağlarını 'tohum bombası' atarak yeşertiyor
Amanos Dağlarını 'tohum bombası' atarak yeşertiyor

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Amanos Dağları, Bitki, Hatay, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amanos Dağlarını 'tohum bombası' atarak yeşertiyor - Son Dakika


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