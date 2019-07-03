Amanos kırsalında bir terörist ölü olarak ele geçirildi
1 saat önce
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 teröristin silahı ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi. - HATAY
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