Amanos'larda sıcak temas - Son Dakika

Amanos'larda sıcak temas

HATAY - Amanos Dağları'nda başlatılan Yıldırım-5 Harekatında sıcak temas yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 12 Ağustos'ta duyurusunu yaparak başlattığı Yıldırım-5 Harekatı'nda sıcak temas yaşanıyor. Amanos Dağları'nın Payas ilçesi mevkiinde helikopter hareketliliği artış gösterirken, dağ eteklerinde bulunan yerleşim yerlerinde de silah sesleri duyuluyor.

Diğer yandan, sıcak temasın olduğu bölgeye çok sayıda askeri ve emniyet personelinin sevk edildiği öğrenildi.