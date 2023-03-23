Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu - Son Dakika
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Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu

23.03.2023 10:01

Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu Depremin en çok zarar verdiği Hatay'da Amanos dağlarının zirvesinde fay hattının geçtiği bölgede dağlardan kopan dev kaya parçaları doğal göletlerin de oluşmasına neden olduğu ortaya çıktı Bölge İHA ekibi tarafından dron ile...

Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu

Depremin en çok zarar verdiği Hatay'da Amanos dağlarının zirvesinde fay hattının geçtiği bölgede dağlardan kopan dev kaya parçaları doğal göletlerin de oluşmasına neden olduğu ortaya çıktı

Bölge İHA ekibi tarafından dron ile görüntülendi

HATAY - Depremin en çok zarar verdiği Hatay'da Amanos dağlarının zirvesinde fay hattının geçtiği bölgede dağlardan kopan dev kaya parçaları doğal göletlerin de oluşmasına neden olduğu ortaya çıktı. Bölge İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce yapıyla birlikte doğa da zarar gördü. Depremlerde en büyük zararı gören şehirlerin başında ise Hatay yer aldı. Amanos dağlarının zirvesinde Hatay'ın İskenderun ilçesi Değirmendere ve Kaledibi mahallelerinin kırsal alanlarında yer alan dere yataklarının bulunduğu sarp tepelerde depremin şiddetiyle büyük yıkım yaşandı. Fay hattının geçtiği değerlendirilen bölgede su kaynakları bakımından zengin olan ve yaz mevsiminde yöre sakinleri tarafından mesire yeri olarak kullanılan Değirmendere Mahallesinde dağlardan kopan dev kayalar iki ayrı noktada doğal gölet oluşturdu. Deprem sonrası göl manzarasının oluştuğu Amanos dağları Kaledibi mahallesi tarihi ipek yolu üzerinde bulunduğu belirtildi. Depremden sonra bölge ilk defa görüntülendi.

Öte yandan bölgede asfalt yollarında büyük zarar gördüğü dikkatlerden kaçmadı.

6 şubatta yaşanan depremlerde dağdan kopan kayalar nedeniyle bölgede göletlerin oluştuğunu belirten Kaledibi Mahalle Muhtarı Bestami Demirci,1966 yılında yaşanan şiddetli yağmurda aynı bölgede barajı andıran göletin oluştuğunu ve buradan giden suların Sarıseki mahallesinde sel baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA
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İhlas Haber Ajansı, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amanos'ta depremle yarılan dağ doğal göletler oluşturdu - Son Dakika
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