Son Dakika Haberleri: Amanos'un zirvesinde Köroğlu oyunu
Son Dakika Güncel Haber

Amanos'un zirvesinde Köroğlu oyunu

38 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağlarının yüksek kesimlerinde bulunan yaylacılar, birlik beraberlik şöleninde bir araya geldi.

Amanos'un zirvesinde Köroğlu oyunu, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağlarının yüksek kesimlerinde bulunan yaylacılar, birlik beraberlik şöleninde bir araya geldi.


Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Bitişik, Demen, Ispatan, Kozanoğlu, Elmalıseki mahalleleri muhtarlıkları tarafından organize edilen birlik beraberlik şöleninde yayla sakinleri Amanos Dağının zirvesine dev Türk bayrağı açtı.


Kirazlık Piknik Alanı'nda gerçekleşen şölende Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve ozanlar konser verdi. Renkli anların yaşandığı şölende yayla sakinleri Köroğlu oyunu ve kılıç kalkan oynadı. - HATAY

İskenderun, Köroğlu, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi
Temelli-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası HDP ve CHP'den açıklama CHP ve HDP'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Manolya Akman: Ölmek istemiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amanos'un zirvesinde Köroğlu oyunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]