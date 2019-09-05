Son Dakika Haberleri: Amanoslar'da 15 bin kök Hint keneviri ele geçirdi
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Amanoslar'da 15 bin kök Hint keneviri ele geçirdi

3 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 15 bin Hint keneviri ele geçirildi.

Amanoslar'da 15 bin kök Hint keneviri ele geçirdi, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 15 bin Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Batıayaz Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Amanos Dağları eteklerindeki Batıayaz Mahallesi kırsalında Hint keneviri tespit etti.

Ormanlık alan içerisine ekilmiş toplam 15 bin kök kenevir, ekiplerce toplanarak imha edildi.

Amanos Dağları, Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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