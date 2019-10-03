Son Dakika Haberleri: Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı (2)
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Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı (2)

2 saat önce

2 ASKER ŞEHİTHatay Valiliği'nce Belen ilçesinin Çerçikaya Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan 7 askerden sağlık durumu ağır olan 2 uzman çavuşun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, şehit olduğu açıklandı.

Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı (2), System.String[]

2 ASKER ŞEHİT
Hatay Valiliği'nce Belen ilçesinin Çerçikaya Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan 7 askerden sağlık durumu ağır olan 2 uzman çavuşun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, şehit olduğu açıklandı. Valiliğin açıklamasında, kazanın İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyon sırasında meydana geldiği kaydedilirken, yaralı 5 askenin tedavisi ise sürüyor.


Hatay, Belen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:09 Kaynak: DHA
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