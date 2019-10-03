Son Dakika Haberleri: Amanoslar'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
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Amanoslar'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

43 dakika önce

HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 asker yaralandı.

Amanoslar'da askeri araç devrildi: 7 yaralı, System.String[]
HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 asker yaralandı.
Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere görüldü. Askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Amanos Dağları, Belen, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:09 Kaynak: DHA
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