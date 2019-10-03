Amanoslar'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
43 dakika önce
HATAY'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:09 Kaynak: DHA
HATAY'ın Belen
ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 asker yaralandı.
Belen ilçesinin Amanos Dağları
'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun
'daki hastanelere görüldü. Askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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