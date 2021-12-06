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Amanoslar'da doğa yürüyüşü etkinliği - Son Dakika

Amanoslar'da doğa yürüyüşü etkinliği

06.12.2021 15:50
Amanoslar'da doğa yürüyüşü etkinliği

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları'nda, doğa yürüyüşü yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağları'nda, doğa yürüyüşü yapıldı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Gaziantep Gazi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile gönüllü vatandaşların katılım sağladığı etkinliğe yaklaşık 150 kişi katıldı.

İslahiye İlçesi Köklü Mahallesinden yaklaşık 1600 rakımlı Huzurlu Tabiat Parkı arasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü öncesinde katılımcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personellerinin milli park, tabiat parkı gibi sahaları ziyaret etmek isteyen vatandaşlara kılavuzluk etmesi için tasarlanan EKOTABAN uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Katılımcılar, daha sonra doğa yürüyüşüyle Amanosların eşsiz manzarasını görme fırsatı buldu.

Amanoslar'da doğa yürüyüşü etkinliği
Amanoslar'da doğa yürüyüşü etkinliği
Amanoslar'da doğa yürüyüşü etkinliği

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Amanos Dağları, Gaziantep, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amanoslar'da doğa yürüyüşü etkinliği - Son Dakika


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