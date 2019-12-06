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Amanoslar'da EYP patladı: 3 asker yaralı

6 saat önce

Hatay'da Amanos Dağlarında arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Amanoslar'da EYP patladı: 3 asker yaralı, System.String[]

Hatay'da Amanos Dağlarında arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.


Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Amanos Dağlarının İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi, Değirmendere Yaylasında yaptığı arazi arama tarama faaliyeti sırasında daha önceden tuzaklanmış EYP infilak ettirildi. Patlamada 3 asker yaralandı.


Yaralı askerler ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden ikisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.


İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı. Bu sırada vatandaşlar Kaymakam Yönden'e "Askerimiz iyi mi" diye sordu. Kaymakam Yönden ise "İyi" karşılığını verdi. Kaymakam Yönden, basın mensuplarına da yaralı askerlerin sağlık durumuyla ilgili olarak "Sıkıntı yok" dedi.


Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi. - HATAY

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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