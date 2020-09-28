Amanoslar'da EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Malzemelerle ilgili olarak cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Eylül 'de Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak içerisinde EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

OSMANİYE - Osmaniye 'de Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonunda mağara ve sığınakta EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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