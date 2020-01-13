Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor - Son Dakika

Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor

6 saat önce

HATAY'ın Amanos Dağları'nda geçen ay PKK'lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulunmasının ardından başlatılan 'Kapan-2 operasyonu' zorlu coğrafya ve iklim şartlarına karşın aralıksız sürdürülüyor.

Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor, System.String[]

HATAY'ın Amanos Dağları'nda geçen ay PKK'lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulunmasının ardından başlatılan 'Kapan-2 operasyonu' zorlu coğrafya ve iklim şartlarına karşın aralıksız sürdürülüyor.

Bölgede kanlı ve sansasyonel eylemlerle 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda 29 terörist öldürüldü, bu sayı ile Amanoslar'da 1992'den buna yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı. Bölgede aramama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hatay İl Jandarma Komutanlığı timleri,18 Aralık'tan  'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69' operasyonu başlattı. Amanoslar'da 2017'nin ağustos ayında şehit olan Abdullah Akdeniz'in adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 9 depo ve 3 adet sığınak saptandı. Sığınaklarının birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı.

YENİ OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, bu gelişmelerin ardından geçen günlerde Amanoslar'da  585 personelin katılımıyla 'Kapan-2 operasyonu' başlattı. Bölücü terör örgütüne büyük darbe vurarak eylem yapamaz hale getiren 'Kıran' operasyonlarının devamında kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin barınma alanları arasında geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek amacıyla başlatılan operasyona Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 585 personel görev aldı. Bölücü terör örgütünün kullandığı 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 deponun saptandığı operasyon Amanoslar'da koordineli olarak sürdürülüyor.


Amanos Dağları, Amanoslar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Estetik operasyonların püf noktaları neler? İşte uzmanından tüyolar
Son Dakika: Irak'ta 2 asker şehit oldu Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek

Son Dakika Haberleri
22:06 Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad'daki su kuyuları yeniden kullanılır hale getirildi - Son Dakika
22:05 Ankara'daki tren kazası davasında 2 sanığa tahliye kararı - Son Dakika
22:04 Batman'da kiracı ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
22:03 FLAŞ - Son Dakika
22:03 FLAŞ - Son Dakika
22:03 Son Dakika: Irak'ta 2 asker şehit oldu - Son Dakika
20:38 Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 22:08:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]