Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika
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Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

21.03.2022 08:44

Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışından dolayı Amanos Dağları'nda yer alan yaylalar beyaza büründü, belediye karla mücadele ekipleri de kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışından dolayı Amanos Dağları'nda yer alan yaylalar beyaza büründü, belediye karla mücadele ekipleri de kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kavurucu sıcaklarıyla nam salan Osmaniye'de önceki günlerde merkezde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun, Mitisin ve Olukbaşı yayları da yoğun kar yağışından dolayı beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Osmaniye Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 metre kalığındaki kar içerisinde yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler vatandaşların mağdur olmaması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yaylalara çıkacak olan vatandaşların araçlarına kar lastiği takmaları gerektiğini hatırlatan ekipler, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konularında da uyarılarda bulundu.

Öte yandan sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği yer yer hafif don riski olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor
Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor
Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

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Amanos Dağları, Amanoslar, Osmaniye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika


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