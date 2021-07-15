Amanoslar'da orman yangını - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akbez Mahallesi'nde Amanos Dağları Kargalık mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Hatay Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yakın bölgede bulunan yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Adem Karagöz - Yakup Söylemez/İHA)