Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH), Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü (PÖH) timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu'nda 'ara- bul- yok et' taktiğiyle çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullanıldığı tespit edilen sığınak içinde; toprağa gömülü patlayıcı madde, 28 mermi, el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, akü, cep telefonu, halı, battaniye ve sırt çantası ele geçirildi. Malzemelerle ilgili cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

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