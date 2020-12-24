Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeleri muhafaza altına alan ekipler, diğer malzemeleri yerinde imha ederek depoları kullanılamaz hale getirdi.

Arazi arama-tarama faaliyetinde terör örgütü PKK-KCK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dörtyol ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Amanos Dağları 'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK 'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti

Koronavirüsle birlikte vitamin ve gıda takviyelerinin de satışı patladı! Marketlerde bile stant kuruldu