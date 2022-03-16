Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu - Son Dakika
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Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu

16.03.2022 17:07

Hatay'da Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 3 depoda rekotatar mühimmatı, 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ve 3 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Hatay'da Amanoslar kırsalında terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 3 depoda rekotatar mühimmatı, 4 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ve 3 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK-KCK/PYD- YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Amanoslar kırsalında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yapılan Eren Kış-2 Şehit Jandarma Er Hasan Akpınar Operasyonu kapsamında 3 depo tespit edildi.

Depo içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait 1 adet roketatar mühimmatı, 4 adet EYP düzeneği, 2 adet fünye, 3 kilogram amonyum nitrat, 1 adet piknik tüpü, 4 adet M-16 piyade tüfeğine ait kütüklük ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

(Adem Karagöz/ İHA)

Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu
Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu
Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu
Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu
Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu
Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu

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Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait 3 depoda, mühimmat ve EYP düzeneği bulundu Amanoslar'da terör örgütü PKK'ya ait 3 depoda, mühimmat ve EYP düzeneği bulundu MARKET RAFLARINDA OLMAYAN 48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU MARKET RAFLARINDA OLMAYAN 48 TON TOZ ŞEKER, DEPODA STOKLANMIŞ BULUNDU

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amanoslar'da PKK'nın mühimmat depoları bulundu - Son Dakika


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