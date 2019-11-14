Amanoslar'da PKK'nın mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınaklarda toprağa gömülen mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timleri, terörle mücadele harekatı kapsamında Amanos Dağları bölgesindeki çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, bölgede icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen bir noktadaki sığınaklarda, toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ve mühimmat ele geçirildi.