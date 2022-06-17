Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi - Son Dakika
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Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi

17.06.2022 09:41
Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi

OSMANİYE'nin Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi; içindeki çok sayıdaki patlayıcı ile yaşam malzemesine el koyuldu.

OSMANİYE'nin Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi; içindeki çok sayıdaki patlayıcı ile yaşam malzemesine el koyuldu.

İI Jandarma Komutanlığı'nca 16 Haziran'da Amanoslar bölgesinde, jandarma özel harekat timlerinin katıldığı 'Eren Abluka-12 Amanoslar' kapsamında düzenlenen 'Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu'nda 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta, çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, sığınak da imha edildi. Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.


YORUMLAR
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PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi PKK'nın sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi
Kaynak: DHA

Amanoslar, Jandarma, Osmaniye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi - Son Dakika

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