İI Jandarma Komutanlığı'nca 16 Haziran'da Amanoslar bölgesinde, jandarma özel harekat timlerinin katıldığı 'Eren Abluka-12 Amanoslar' kapsamında düzenlenen 'Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu'nda 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta, çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, sığınak da imha edildi. Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi - Son Dakika

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