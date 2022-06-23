Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi

23.06.2022 10:42
Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi

OSMANİYE'nin Amanoslar bölgesinde, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edilirken, içindeki malzemelere ise el koyuldu.

OSMANİYE'nin Amanoslar bölgesinde, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edilirken, içindeki malzemelere ise el koyuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Amanoslar bölgesinde, 21 Haziran'da, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timlerinin katıldığı 'Eren Abluka -12 Amanoslar Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu' kapsamında 'Ara, bul, yok et' taktiğiyle çalışma yapıldı. Terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak içinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, sığınak ise imha edildi.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

YORUMLAR
500
PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi Amanos Dağları'nda teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi bulundu Amanos Dağları'nda teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi bulundu
Kaynak: DHA

Amanoslar, Jandarma, Osmaniye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:41 İsveç televizyonunda skandal yayın! PKK elebaşlarından Mazlum Kobani ile röportaj yaptılar
10:40 "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı
10:38 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı
10:04 Yargı ve Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ece Yüksel nişanlandı
09:52 Fenerbahçe 9 yabancı futbolcusunu transfer listesine koydu! İşte belirlenen bonservis bedelleri
09:49 Diyarbakır'da devam eden Eren Abluka-18 operasyonundan kahreden haber! Çatışmada yaralanan 2 askerimiz kaldırıldıkları hastanede şehit oldu
09:47 İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti! İşte hayatına dair bilinmeyenler
09:36 Survivor All Star'da gergin dakikalar! Nagihan ile Hikmet'in kavgası son bölüme damga vurdu
09:32 Amerikan Futbolu'nun ünlü oyuncusu Jaylon Ferguson hayatını kaybetti! Polis departmanı genç oyuncunun vefatını "şüpheli ölüm" olarak sınıflandırdı
09:27 Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de olduğu 5'i FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 10:49:06. #1.12#
SON DAKİKA: Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement