Amanoslar'da PKK sığınağı imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı'nın Amanoslar bölgesinde, 21 Haziran 'da, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timlerinin katıldığı 'Eren Abluka -12 Amanoslar Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu' kapsamında 'Ara, bul, yok et' taktiğiyle çalışma yapıldı. Terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak içinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, sığınak ise imha edildi.

Kaynak: DHA

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