Son Dakika Haberleri: Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu

Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu

1 saat önce

Osmaniye'de Amanos dağları eteklerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve mühimmat ele geçirildi.

Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu, System.String[]

Osmaniye'de Amanos dağları eteklerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve mühimmat ele geçirildi.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Timleri ve komandolar tarafından Amanos dağları eteklerinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında toprağa gömülmüş şekilde çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme, mühimmat ve dijital örgütsel malzeme ele geçirildi.


Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi. - OSMANİYE

Osmaniye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:26 Kaynak: İHA
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