Amanoslar'da PKK'ya ait 2 depoda çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Amanoslar'da PKK'ya ait 2 depoda çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi

12.10.2022 08:57
Amanoslar'da PKK'ya ait 2 depoda çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi

Hatay'da, Amanos Dağları kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT müşterek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 2 adet depo içerisinde çok sayıda yaşam malzemeleri bulundu.

Hatay'da, Amanos Dağları kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT müşterek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 2 adet depo içerisinde çok sayıda yaşam malzemeleri bulundu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT müşterek operasyonu ile Hatay'ın Payas ilçesi, Kozludere Mahallesi'nde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu çerçevesinde icra edilen faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet depo tespit edildi.

Depolar içerisinde, 150 kilo un, 70 kilo bulgur, 30 kilo kuru fasulye, 30 kilo pirinç, 12 adet 1 kilo tahin, 12 adet 1.5 kilo pekmez, 10 adet 500 gram Türk kahvesi, 7 adet 1.2 kilo tahin, 6 adet 5 litre ayçiçek yağı, 6 paket makarna, 5 kilo şeffaf poşet içerisinde toz şeker, 4 adet jelikan bidon, 3 kilo şeffaf poşet içerisinde çay, 3 adet 5 kilo bidon içerisinde tütün ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu. Delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Jandarma, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amanoslar'da PKK'ya ait 2 depoda çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amanoslar'da PKK'ya ait 2 depoda çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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