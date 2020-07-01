Amanoslar'da 'sarı benekli semender' görüntülendi - Son Dakika

OSMANİYE'de, Amanos Dağları eteklerindeki Zorkun Yaylası'nda, nesli tükenmekte olan 'sarı benekli semender' görüntülendi.
Yayla evlerini temizlemeye giden Nazım Emre Ergen, evin içerisinde sarı, siyah parlak renkli bir sürüngene rastlayınca cep telefonu ile görüntülerini kaydetti. İnternette araştırma yapan ve türüne az rastlanan bir sürüngen olduğunu öğrenen Nazım Emre Ergan, "Edindiğimiz bilgiler sonucunda, türüne az rastlanan ve zararsız olan bu sürüngeni evlerden uzak bir bölgeye yine doğal yaşamına bıraktık. Tüm yaylacılardan da bu yabani yaşam tarzlarına saygı duyarak öldürmemelerini rica ediyoruz." dedi.
Ali Laçinbala, semenderin ancak elde sıkılıp korkutarak zehir salgılayabileceğini belirterek, "Bu zehri ancak açık yaramıza sürerek veya gözümüze sürerek maruz kalabiliriz. Bu tip hayvanları evlerimizin ve kamp alanlarımızda görmek istemiyorsanız zirai ilaç bayilerinden alacağınız 5- 10 liralık kükürt kullanarak hem uzak durursunuz hem de doğamızı ve topraklarımızı zehirlememiş olursunuz" dedi.