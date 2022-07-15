AMANOSLAR'DA 'SARI BENEKLİ SEMENDER' GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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AMANOSLAR'DA 'SARI BENEKLİ SEMENDER' GÖRÜNTÜLENDİ

15.07.2022 13:10

OSMANİYE'deki Amanos Dağları'nda, 'Türk semenderi' olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan 'sarı benekli semender' görüntülendi.

OSMANİYE'deki Amanos Dağları'nda, 'Türk semenderi' olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan 'sarı benekli semender' görüntülendi.

Amanos Dağları'nda yer alan 1650 rakımlı Zorkun Yaylası'na ailesiyle gezmeye giden fotoğrafçı Adem Uçan, Şenlik Tepesi mevkindeki arkadaşının evinin bahçesinde, siyah parlak renkli bir sürüngene rastladı. Adem Uçan, nesli tehdit altında olduğunu bildiği sarı benekli semenderi cep telefonu ile görüntüledi. Uçan, çocuklarına, sarı benekli semenderin nesli tehdit altında bir sürüngen olduğunu anlatarak, yakından gösterdiğini belirtti.

Neurergus cinsine bağlı bir hayvan türü semenderin, sadece Türkiye'de bulunduğu, nehirlerde veya akıntılarda, genellikle orman kenarlarında yaşadığı, habitat kaybından dolayı soyu tehlike altında olduğu kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Amanos Dağları, Adem Uçan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMANOSLAR'DA 'SARI BENEKLİ SEMENDER' GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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