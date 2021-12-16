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Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi

16.12.2021 13:58
Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi

OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi.

OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Aralık'ta, Amanoslar bölgesinde 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı Operasyonu' kapsamında arazide arama yaptı. Aramalarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta 180 kilo ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi.


Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi

Amanoslar, Jandarma, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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