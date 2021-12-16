Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi.
İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Aralık'ta, Amanoslar bölgesinde 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı Operasyonu' kapsamında arazide arama yaptı. Aramalarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta 180 kilo ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi.
Kaynak: DHA
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