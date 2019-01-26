Son Dakika Haberleri: Amanoslar'da Terör Örgütüne Ait 9 Sığınak Bulundu

Amanoslar'da Terör Örgütüne Ait 9 Sığınak Bulundu

7 dakika önce

Hatay'ın Amanoslar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 9 sığınakta, roketatar mühimmatlarıyla patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Amanoslar'da Terör Örgütüne Ait 9 Sığınak Bulundu, System.String[]
Hatay'ın Amanoslar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 9 sığınakta, roketatar mühimmatlarıyla patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Amanoslar'da bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının katılımıyla 17-26 Ocak tarihlerinde planlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, içerisinde banyo, mutfak ve odalar bulunan 9 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda teröristlere ait jeneratör, roketatar mühimmatlarıyla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra amonyum nitrat, çok sayıda mutfak tüpü, elektrik malzemeleri, aküler ile bol miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Çok sayıda ilk yardım malzemesinin yanı sıra ele geçirilen sığınak yapımında kullanılan çeşitli malzemeler de imha edildi.

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamayla İlgili Valilikten İlk Açıklama Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar

Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:44:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amanoslar'da Terör Örgütüne Ait 9 Sığınak Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]