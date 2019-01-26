Amanoslar'da Terör Örgütüne Ait 9 Sığınak Bulundu

Hatay'ın Amanoslar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 9 sığınakta, roketatar mühimmatlarıyla patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hatay'ın Amanoslar bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına ait 9 sığınakta, roketatar mühimmatlarıyla patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Amanoslar'da bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının katılımıyla 17-26 Ocak tarihlerinde planlı operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, içerisinde banyo, mutfak ve odalar bulunan 9 sığınak tespit edildi.



Sığınaklarda teröristlere ait jeneratör, roketatar mühimmatlarıyla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra amonyum nitrat, çok sayıda mutfak tüpü, elektrik malzemeleri, aküler ile bol miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.



Çok sayıda ilk yardım malzemesinin yanı sıra ele geçirilen sığınak yapımında kullanılan çeşitli malzemeler de imha edildi.



Öte yandan, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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