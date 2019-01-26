Son Dakika Haberleri: Amanoslar'da Teröristlere Ait 9 Sığınak Tespit Edildi

Amanoslar'da Teröristlere Ait 9 Sığınak Tespit Edildi

1 saat önce

HATAY'da, Amanoslar bölgesine düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Amanoslar'da Teröristlere Ait 9 Sığınak Tespit Edildi, System.String[]
HATAY'da, Amanoslar bölgesine düzenlenen operasyonlarda terör örgütüne ait 9 sığınakta çok sayıda mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Amanoslar bölgesinde terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları tarafından 17- 26 Ocak tarihlerinde planlı operasyonların düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda teröristlere ait 9 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarında banyo, oda ve mutfak olarak 3 bölme olduğu belirtilen açıklamada, "Sığınaklarda teröristlere ait jeneratör, roketatar mühimmatları, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, amonyum nitrat, çok sayıda mutfak tüpü, elektrik malzemeleri, aküler, bol miktarda yaşamsal malzeme ve ilk yardım malzemesi yanında sığınak-barınak yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edilmiştir" denildi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:34 Kaynak: DHA

Hatay, Amanoslar, Güncel
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