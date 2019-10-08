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Amanoslar'da uyuşturucuyla mücadele

1 saat önce

Güvenlik güçleri, Amanos Dağları'nda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 30 bin 635 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Amanoslar'da uyuşturucuyla mücadele, System.String[]

Güvenlik güçleri, Amanos Dağları'nda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 30 bin 635 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Hatay Valiliğinden alınan bilgiye göre, Amanos Dağları'nda terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik de faaliyetler yürütüyor.

Hava araçlarının da desteğiyle çalışma yapan güvenlik birimleri, bu yıl Amanoslar'da gerçekleştirilen 5 uyuşturucu operasyonunda 30 bin 635 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.

Amanos Dağları, Amanoslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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