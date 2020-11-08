Amanoslar'da yeniden operasyon başladı - Son Dakika

Paramotorlarla Amanos Dağları'na geçtikleri tahmin edilen terörist grubu nedeniyle Amanoslar'da operasyon başlatıldı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; ilimize bağlı Hassa ilçemiz kırsalında, hudut birliklerinin termal kameralarına yansıyan görüntülerde sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri ile PÖH ve Güvenlik Korucularının katıldığı bir operasyon başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi. - HATAY