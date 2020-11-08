Amanoslar'da yeniden operasyon başladı - Son Dakika

Amanoslar'da yeniden operasyon başladı
08.11.2020 16:04
Paramotorlarla Amanos Dağları'na geçtikleri tahmin edilen terörist grubu nedeniyle Amanoslar'da operasyon başlatıldı.
Paramotorlarla Amanos Dağları'na geçtikleri tahmin edilen terörist grubu nedeniyle Amanoslar'da operasyon başlatıldı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; ilimize bağlı Hassa ilçemiz kırsalında, hudut birliklerinin termal kameralarına yansıyan görüntülerde sınırdan paramotorla geçmiş olabileceği değerlendirilen 2-3 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirilmesi maksadıyla; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birlikleri ile PÖH ve Güvenlik Korucularının katıldığı bir operasyon başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamanın devamında operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi. - HATAY
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