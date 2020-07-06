Amanoslar'da yüzyıllardır yanan taşlar, turizme kazandırılacak - Son Dakika

Amanoslar'da yüzyıllardır yanan taşlar, turizme kazandırılacak

HATAY'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nın zirvesinde bulunan ve kaya gazı sızıntısı nedeniyle yüzyıllardır yanan taşlar, çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılacak.

HATAY'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nın zirvesinde bulunan ve kaya gazı sızıntısı nedeniyle yüzyıllardır yanan taşlar, çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılacak.

Arsuz ilçesine bağlı Kurtbağı Mahallesi'nde bulunan ve kaya gazı sızıntısıyla alev alan, bölge halkı tarafından "yanar taşlar" olarak bilinen kayalık, doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Roma döneminden bu yana yüzyıllardır yandığı bilinen kayalar, görenlerin ilgisini çekiyor. İlçeye yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık bölge, Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ülke turizmine kazandırılmaya hazırlanıyor.

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'YAZ KIŞ YANIYOR'

Yanar taşları görmek için gelenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu ifade eden Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, " Türkiye'de buna benzer kayalıklar var ancak bu bölgedeki ülkenin en büyük çapta yanan taşlarından bir tanesidir. Bölgemizdeki yanar taşlar, yaz kış, yağmur rüzgar demeden yanmaya devam ediyor. Görülmesi gereken doğa harikalarından biri olmasına rağmen çok fazla tanınmıyor. Biz de buraya ulaşılabilirliği daha kolay kılmak ve dünyaya tanıtmak için proje hazırladık" diye konuştu.

DOĞAL YAPIYA UYGUN ALANLAR OLUŞTURULACAK

Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan ise ilçenin hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle önemli bir turizm bölgesi olduğunu belirterek, "Burada doğaya uygun zemini oluşturup, ziyaretçilerin rahatlıkla temel ihtiyaçlarını karşılayacakları alanlar oluşturacağız. Gelenler hem doğal güzellik olan yanan taşları görmüş olacak hem de doğayla iç içe vakit geçirebilecek" dedi.


Amanos Dağları, Arsuz, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amanoslar'da yüzyıllardır yanan taşlar, turizme kazandırılacak - Son Dakika
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