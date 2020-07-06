Amanoslar'da yüzyıllardır yanan taşlar, turizme kazandırılacak (2) - Son Dakika

Amanoslar'da yüzyıllardır yanan taşlar, turizme kazandırılacak (2)

'ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRILMALI'İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.

'ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRILMALI'

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ergül Yaşar, Amanos Dağları'nın zirvesinde bulunan ve kaya gazı sızıntısı nedeniyle yüzyıllardır yanan taşlar dışında birçok yerde petrol ve doğal gaz sızıntısı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Yaşar, "Dörtyol- Erzin bölgesinde olduğu gibi Hatay'ın Yayladağ ve Samandağ ilçesinde Amik Ovası ve aynı zamanda Seldiren taraflarında da petrol ve doğal gaz sızıntıları olduğunu görüyoruz. Yani Hatay bölgesi petrol ve doğal gaz bakımından zengin olan bir bölge dolayısıyla biz araştırmacıların da bunları araştırarak ülke ekonomisine, insanlığın yararına olacak birtakım çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Kurtbağı bölgesindeki gazın hem turizm açısından değerlendirilmesi hem de ülke ekonomisine kazandırılması noktasında değerlendirilmesinde büyük fayda olacağını düşünüyorum" dedi.

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'150 YILDIR YANIYOR'

Prof. Dr. Yaşar, 1986 yılında yolu dahi olmayan bölgeye traktörle gittiklerini, incelemelerde bulunduklarını, taşların 150 yıldır yandığını belirtirken, "Jeolojik çalışmalara baktığımızda Hatay bölgesinin birçok bölgesinde petrol ve doğal gaz sızıntısı olduğunu görüyoruz. Kurtbağı bölgesinden fay hattı boyunca takip ettiğimizde gaz çıkışının olduğu güneybatı yönüyle kuzeydoğuya doğru kırık hattını takip ettiğimizde sadece bir noktada değil dere olduğu bölge ve üst tarafta dağılgan şekilde çıkıyor. Halkın 'yanartaş' dediği yerde 8 noktada çıkan, sürekli görünen ve alev alan bir yer görüyoruz. Doğal gaz olduğunu tespit ettik. Yetkili makamlara bildirdik. Bilimsel çalışmalar, makalelerimiz oldu" diye konuştu.


İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Amanoslar'da yüzyıllardır yanan taşlar, turizme kazandırılacak (2) - Son Dakika
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