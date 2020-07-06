Amanoslar'da yüzyıllardır yanan taşlar, turizme kazandırılacak (2) - Son Dakika

'ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRILMALI'
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ergül Yaşar, Amanos Dağları'nın zirvesinde bulunan ve kaya gazı sızıntısı nedeniyle yüzyıllardır yanan taşlar dışında birçok yerde petrol ve doğal gaz sızıntısı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Yaşar, "Dörtyol- Erzin bölgesinde olduğu gibi Hatay'ın Yayladağ ve Samandağ ilçesinde Amik Ovası ve aynı zamanda Seldiren taraflarında da petrol ve doğal gaz sızıntıları olduğunu görüyoruz. Yani Hatay bölgesi petrol ve doğal gaz bakımından zengin olan bir bölge dolayısıyla biz araştırmacıların da bunları araştırarak ülke ekonomisine, insanlığın yararına olacak birtakım çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Kurtbağı bölgesindeki gazın hem turizm açısından değerlendirilmesi hem de ülke ekonomisine kazandırılması noktasında değerlendirilmesinde büyük fayda olacağını düşünüyorum" dedi.