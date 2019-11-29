Amanoslar'ın zirvesinde kardeşleri ile kucaklaştılar

İskenderun Doktor Gani Bahadırlı İlkokulu öğrencileri, 45 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları'nın zirvesinde bulunan Kömür Çukuru İlkokulu öğrencilerine kitap, atkı ve bere hediye etti.

Belen ilçesi sınırlarında ve Amanos Dağları zirvesinde bulunan Kömür Çukuru İlkokulu'nun öğrencilerine, 45 kilometre uzaklıktaki Dr. Gani Bahadırlı İlkokul'u 3-D sınıf öğretmeni Kazım Boynueğri'nin öncülüğünde toplanan kitaplar ile hazırlanan atkı, bere ve hediyeler, öğrenciler tarafından hediye edildi.

Kömür Çukuru İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı İbrahim Gül ve Eşi Kifayet Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, Kömür Çukuru Mahalle Muhtarı Servet Kurt, Gani Bahadırlı İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Belediye Başkanı İbrahim Gül, anlamlı bir etkinliğe katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, projenin destekçisi olan Dr. Gani Bahadırlı Okul Müdürü Nazım Karabulut'a, eğitimcilere, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.