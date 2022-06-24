Amanoslar kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo bulundu

Güvenlik güçleri, tespit edilen iki sığınak ve bir depoda geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş, A4 ile güçlendirilmiş 20 kilogram el yapımı patlayıcı, elektrikli kabloya bağlı 2 fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Hacı Bestami Gürz Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Hatay 'ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında PKK 'lı teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depoda 20 kilogram el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA

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