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Amanoslarda bahçe yangını

47 dakika önce

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki zeytin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akbez Mahallesi kırsalındaki Amanos Dağı eteklerindeki zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çalılık alanlara da sıçradı.

Yangına, ekiplerce iki helikopter ve 3 arazözle müdahale ediliyor.

Amanos Dağları, Hassa, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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