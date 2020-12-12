Son dakika... Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak böyle imha edildi - Son Dakika

Son dakika... Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak böyle imha edildi
12.12.2020 15:55
Bir son dakika haberine göre Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak böyle imha edildi Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi.
Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak böyle imha edildi
OSMANİYE - Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekat timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda bulunduğu yerde imha edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.
Son Dakika Huzurevinde hediye dağıtan 'Noel Baba' en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven Cunda'ya yerleşti Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş