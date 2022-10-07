İçişleri: Amanoslar'da PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat imha edildi - Son Dakika
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İçişleri: Amanoslar'da PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat imha edildi

07.10.2022 12:44
İçişleri: Amanoslar'da PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat imha edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Amanoslar'da ele geçirilen, PKK terör örgütüne ait çok miktarda patlayıcı madde ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Amanoslar'da ele geçirilen, PKK terör örgütüne ait çok miktarda patlayıcı madde ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile müşterek olarak jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Er Fatih Yonca Operasyonu' kapsamında Dörtyol ilçesi Amanoslar bölgesi Koscakyayla kırsalında arazi araması yapıldı. Aramalar sonucu 1 depo içinde; 32 kilo C4 patlayıcı madde, 45 kilo amonyum nitrat patlayıcı madde, 10 kilo dinamit lokumu, 2 kilo patlayıcı madde, 17 roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 600 piyade tüfeği mühimmatı, 12 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan radyo frekans komutalı anahtar sistemi ve devre kartı, 21 role kartı ile 30 mekanik fünye ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler, emniyetli olarak imha edildi.


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Kaynak: DHA

Amanoslar, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: Amanoslar'da PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri: Amanoslar'da PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat imha edildi - Son Dakika
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