Amansız Hastalığa Yenik Düşen Polis Memuru Toprağa Verildi

Denizli'de, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 35 yaşındaki polis memuru Hülya Özdemir, toprağa verildi.

Denizli'de, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 35 yaşındaki polis memuru Hülya Özdemir, toprağa verildi.



Dün, kolon kanseri tedavisi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitiren polis memuru Özdemir için Denizli Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.



İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, törende, Hülya Özdemir'in ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.



Genç yaşta yaşamını yitiren meslektaşının çalışkanlığıyla hatırlanacağını ifade eden Demir, "Kardeşimiz, gönül verdiği emniyet teşkilatına büyük bir samimiyetle, gayretle ve disiplinle çalıştı ama amansız hastalık yakasını bırakmadı. Hz. Allah rahmetiyle muamele eylesin." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Denizli Müftüsü Mehmet Aşık tarafından yapılan dua edildi.



Polis memuru Özdemir'in naaşı, Servergazi Fetih Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Servergazi Mezarlığında defnedildi.



Cenazeye, Özdemir'in ailesi ve yakınları ile 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve diğer ilgililer katıldı.

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