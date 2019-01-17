Son Dakika Haberleri: Amansız Mücadele Sürüyor

Amansız Mücadele Sürüyor

1 saat önce

Kahramankazan Belediyesi, Ankara'yı etkisi alan kar yağışıyla aralıksız mücadelesini sürdürüyor.

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Kahramankazan Belediyesi, Ankara'yı etkisi alan kar yağışıyla aralıksız mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların kar yağışının sebep olduğu olumsuzluklardan etkilenmemesi için gece gündüz çalışıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, başkentte etkisini arak devam eden kar yağışıyla mücadelesini gece gündüz demeden sürdürüyor. Ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanlarıyla Kahramankazan sokaklarında karla mücadele ediyor. Aralıklarla yağan, ancak etkisini giderek artıran yoğun kar yağışına rağmen ilçenin tüm bölgelerinde aralıksız çalışıyor. Ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırımları ve merdivenli de temizliyor. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışıyor. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Kar yağışının zor anlar yaşattığı ekipler, yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek veriyor. Ekipler, ayrıca yolları buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

7/24 kar mesaisi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ekiplerin kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcadığını söyledi. Ertürk, "Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle kapanan yolları açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Ankara, Kahramankazan, Kar, Güncel
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