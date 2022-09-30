AMASRA AÇIKLARINDA PALAMUT BOLLUĞU

BARTIN'ın Amasra açıklarında palamut bolluğu yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Tarlaağzı balıkçı barınağına yanaşan 10 balıkçı teknesi 5 bin kasa palamutla döndü.

Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Giresun ve Rize'den gelen balıkçı tekneleri sabah saatlerinde Amasra açıklarında gırgırlarla tonlarca palamut yakaladı. Palamutları Tarlaağzı limanına getiren 10 balıkçı teknesi burada balıkları kasalara buz konularak, yerleştirdi. Ardından kamyonlara yüklenen yaklaşık 5 bin kasa palamut Ankara, İstanbul, Kocaeli, Çankırı, Çorum ve Konya'ya gönderildi. Tanesi 1,5 kiloya yaklaşan palamutlar, tezgahlarda boyutuna göre 20 TL ile 50 TL arasında fiyatla satılıyor.

Trabzon'dan denize açıldığını belirten Akgün Reis'in kaptanı Bülent Engin, 'Denizde şu anda bol palamut çıkıyor. Şu anda çok güzel palamut çıkıyor. Bizlerde denizden bazen bin kasa bin 500 kasa bazen de 3-4 bin kasa palamut yakalıyoruz. Palamudun daha devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer havalar hızlı şekilde soğursa daha fazla olacaktır. Denizin her yerinde balık var. Bu sene çok bereketli' dedi. (DHA)