AMASRA AÇIKLARINDA PALAMUT BOLLUĞU - Son Dakika
Üye Girişi

AMASRA AÇIKLARINDA PALAMUT BOLLUĞU

30.09.2022 16:55

BARTIN'ın Amasra açıklarında palamut bolluğu yaşanıyor.

BARTIN'ın Amasra açıklarında palamut bolluğu yaşanıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Tarlaağzı balıkçı barınağına yanaşan 10 balıkçı teknesi 5 bin kasa palamutla döndü.

Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Giresun ve Rize'den gelen balıkçı tekneleri sabah saatlerinde Amasra açıklarında gırgırlarla tonlarca palamut yakaladı. Palamutları Tarlaağzı limanına getiren 10 balıkçı teknesi burada balıkları kasalara buz konularak, yerleştirdi. Ardından kamyonlara yüklenen yaklaşık 5 bin kasa palamut Ankara, İstanbul, Kocaeli, Çankırı, Çorum ve Konya'ya gönderildi. Tanesi 1,5 kiloya yaklaşan palamutlar, tezgahlarda boyutuna göre 20 TL ile 50 TL arasında fiyatla satılıyor.

Trabzon'dan denize açıldığını belirten Akgün Reis'in kaptanı Bülent Engin, 'Denizde şu anda bol palamut çıkıyor. Şu anda çok güzel palamut çıkıyor. Bizlerde denizden bazen bin kasa bin 500 kasa bazen de 3-4 bin kasa palamut yakalıyoruz. Palamudun daha devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer havalar hızlı şekilde soğursa daha fazla olacaktır. Denizin her yerinde balık var. Bu sene çok bereketli' dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
AMASRA LİMANI'NA 3'NCÜ KRUVAZİYERLE 843 YOLCU AMASRA LİMANI'NA 3'NCÜ KRUVAZİYERLE 843 YOLCU
Kaynak: DHA

Trabzon, Amasra, Samsun, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMASRA AÇIKLARINDA PALAMUT BOLLUĞU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:38 Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı
16:16 Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 18:49:30. #1.13#
SON DAKİKA: AMASRA AÇIKLARINDA PALAMUT BOLLUĞU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement